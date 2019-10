Es ist besser so – Von Joachim Ringelnatz

Es ist besser so

Es ist besser so.

Reich mir die Hand. Wir wollen froh

Und lachend voneinandergehn.

Wir würden uns vielleicht nach Jahren

Nicht mehr so gut wie heut verstehn.

So lass uns bis auf Wiedersehn

Ein reines, treues Bild bewahren.

Du wirst in meiner Seele lesen,

Wie mich ergreift dies harte Wort.

Doch unsre Freundschaft dauert fort.

Und ist kein leerer Traum gewesen,

Aus dem wir einst getäuscht erwachen.

Nun weine nicht; wir wollen froh

Noch einmal miteinander lachen. —

Es ist besser so.

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)