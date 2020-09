Freude – Von Joachim Ringelnatz

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Freude

Freude soll nimmer schweigen.

Freude soll offen sich zeigen.

Freude soll lachen, glänzen und singen.

Freude soll danken ein Leben lang.

Freude soll dir die Seele durchschauern.

Freude soll weiterschwingen.

Freude soll dauern ein Leben lang.

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)

André Rieu – Ode to Joy (All men shall be brothers)

André Rieu & His Johann Strauss Orchestra performing Beethoven’s ‚Ode to Joy‘ live in Maastricht. Taken from the DVD André Rieu – Love in Venice, available at: http://www.andrerieu.com