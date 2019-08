Friede der Kreatur – Von Gottfried Keller

Friede der Kreatur

Spinnen waren mir auch zuwider

All meine jungen Jahre,

Ließen sich von der Decke nieder

In die Scheitelhaare.

Saßen verdächtig in den Ecken

Oder rannten, mich zu erschrecken

Über Tischgefild und Hände,

Und das Töten nahm kein Ende.

Erst als schon die Haare grauten,

Begann ich sie zu schonen.

Mit den ruhig Angeschauten

Brüderlich zu wohnen;

Jetzt mit ihren kleinen Sorgen,

Halten sie sich still geborgen,

Läßt sich einmal eine sehen,

Lassen wir uns weislich gehen.

Hätt‘ ich nun ein Kind, ein kleines,

In väterlichen Ehren,

Recht ein liebliches und feines,

Würd‘ ichs mutig lehren

Spinnen mit den Händchen fassen

Und sie freundlich zu entlassen;

Früher lernt‘ es Friede halten,

Als es mir gelang, dem Alten!

Gottfried Keller ((1819 – 90)