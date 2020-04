Frühlingsdämmerung – Von Joseph Freiherr von Eichendorff

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Frühlingsdämmerung

In der stillen Pracht,

In allen frischen Büschen und Bäumen

Flüsterts wie Träumen

Die ganze Nacht.

Denn über den mondbeglänzten Ländern

Mit langen weißen Gewändern

Ziehen die schlanken

Wolkenfraun wie geheime Gedanken,

Senden von den Felsenwänden

Hinab die behenden

Frühlingsgesellen, die hellen Waldquellen,

Die’s unten bestellen

An die duftgen Tiefen,

Die gerne noch schliefen.

Nun wiegen und neigen in ahnendem Schweigen

Sich alle so eigen

Mit Ähren und Zweigen,

Erzählens den Winden,

Die durch die blühenden Linden

Vorüber den grasenden Rehen

Säuselnd über die Seen gehen,

Daß die Nixen verschlafen auftauchen

Und fragen,

Was sie so lieblich hauchen –

Wer mag es wohl sagen?

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788 – 1857)