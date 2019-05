Glaube nur – Von Otto Julius Bierbaum

Glaube nur

auch unter den Titeln „Roter Mohn“

und „Er tröstet sie“

Wenn im Sommer der rote Mohn

Wieder glüht im gelben Korn,

Wenn des Finken süßer Ton

Wieder lockt im Hagedorn,

Wenn es wieder weit und breit

Feierklar und fruchtstill ist,

Dann erfüllt sich uns die Zeit,

Die mit vollen Maßen misst,

Dann verebbt, was uns bedroht,

Dann verweht, was uns bedrückt,

Über dem Schlangenkopf der Not

Ist das Sonnenschwert gezückt.

Glaube nur! Es wird geschehn!

Wende nicht den Blick zurück!

Wenn die Sommerwinde wehn,

Werden wir in Rosen gehn,

Und die Sonne lacht uns Glück.

Otto Julius Bierbaum (1865 – 1910)