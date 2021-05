Gold und Silber lieb‘ ich sehr – Von August Schnezler & Video

Doch viel schöner ist das Gold, das vom Lockenköpfchen meines Liebchens niederrollt in zwei blonden Zöpfchen. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Gold und Silber lieb‘ ich sehr

Gold und Silber lieb‘ ich sehr,



kann’s auch sehr gebrauchen,hätt‘ ich nur ein ganzes Meer,mich hinein zu tauchen;’s braucht nicht grad geprägt zu sein,hab’s auch so ganz gerne,|:sei’s des Mondes Silberschein,sei’s das Gold der Sterne.:|

Doch viel schöner ist das Gold,

das vom Lockenköpfchen

meines Liebchens niederrollt

in zwei blonden Zöpfchen.

Drum, mein liebes Kind,

lass uns herzen, küssen,

|:bis die Locken silbern sind

und wir scheiden müssen.:|

Seht, wie blinkt der goldne Wein

hier in meinem Becher;

horcht, wie klingt so silberrein

froher Sang der Zecher;

dass die Zeit einst golden war,

will ich nicht bestreiten,

|:denk‘ ich doch im Silberhaar

gern vergangner Zeiten.:|

August Schnezler (1809 – 1853)

die Melodie von Friedrich Hieronymus Truhn 1843

