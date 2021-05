Großer Gott wir loben Dich + Video

Alle Engel, die dir dienen, rufen dir in sel'ger Ruh': Heilig, heilig, heilig! zu. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Großer Gott wir loben Dich

Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.



Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.

Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Serafinen

Stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen,

Rufen Tag und Nacht dir zu: „Heilig, heilig, Herr bist Du!“

Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne, Herr, dein Erbe;

Leit es auf der rechten Bahn, daß der Feind es nicht verderbe.

Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit.

Unbekannt, 1775; ursprünglich englischer Text

Arrangement: Markus Geissbühler https://www.kusimusic.com/

