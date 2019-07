Großer Gott wir loben Dich – Von Ignaz Franz + Video

Großer Gott wir loben dich

Großer Gott wir loben dich,

Herr wir preisen deine Stärke;

vor dir neigt die Erde sich

und bewundert deine Stärke.

Wie du warst vor aller Zeit,

so bleibst du in Ewigkeit.

Alles, was dich preisen kann

Cherubim und Seraphinen,

stimmen dir ein Loblied an;

alle Engel, die dir dienen,

rufen dir in sel’ger Ruh‘

„Heilig, heilig, heilig“ zu.

Himmel, Erde, Luft und Meer

sie verkünden deine Ehre;

der Apostel glänzend Heer,

der Propheten sel’ge Chöre

und der Märtrer lichte Schar

lobt und preist dich immerdar.

Der Apostel heilger Chor,

der Propheten hehre Menge

schickt zu deinem Thron empor

neue Lob- und Dankgesänge;

der Blutzeugen lichte Schar

lobt und preist dich immerdar.

Dich, Gott Vater auf dem Thron,

loben Große, loben Kleine.

Deinem eingebornen Sohn

singt die heilige Gemeinde,

und sie ehrt den Heilgen Geist,

der uns seinen Trost erweist.

Du, des Vaters ewger Sohn,

hast die Menschheit angenommen,

bist vom hohem Himmelsthron

zu uns auf die Welt gekommen,

hast uns Gottes Gnad gebracht,

von der Sünd uns frei gemacht.

Durch dich steht das Himmelstor

allen, welche glauben, offen;

du stellst uns den Vater vor,

wenn wir kindlich auf dich hoffen;

du wirst kommen zum Gericht,

wenn der letzte Tag anbricht.

Herr, steh deinen Dienern bei,

welche dich in Demut bitten.

Kaufest durch dein Blut uns frei,

hast den Tod für uns gelitten;

nimm uns nach vollbrachtem Lauf

zu dir in den Himmel auf.

Sieh dein Volk in Gnaden an.

Hilf uns, segne, Herr, dein Erbe;

leit es auf der rechten Bahn,

dass der Feind es nicht verderbe.

Führe es durch diese Zeit,

nimm es auf in Ewigkeit.

Alle Tage wollen wir

dich und deinen Namen preisen

und zu allen Zeiten dir

Ehre, Lob und Dank erweisen.

Rett aus Sünden, rett aus Tod,

sei uns gnädig, Herre Gott!

Herr, erbarm, erbarme dich.

Lass uns deine Güte schauen;

deine Treue zeige sich,

wie wir fest auf dich vertrauen.

Auf dich hoffen wir allein:

Lass uns nicht verloren sein.

Der Text ist eine Übertragung des lateinischen Te Deum aus dem 4. Jahrhundert, 1771 von Ignaz Franz verfasst. Die um 1776 in Wien entstandene Melodie wurde im Jahre 1852 von Heinrich Bone umgeschrieben

Earth Choir and Animato Symphonic Orchestra http://animato.ch/startseite.html Conductor: Markus Geissbuehler