Herz, mein Herz – Von Julius Hammer

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Herz, mein Herz

Herz, mein Herz, nicht in die Weite

in der Nähe wohnt das Glück!

Glaube, liebe, hoffe, leide

und kehr in dich selbst zurück.

Wüchsen über Nacht dir Flügel,

schneller als der Sonne Strahl,

trügst doch über Tal und Hügel

rastlos deiner Sehnsucht Qual.

Denn die Welt kann dir nicht bieten

das, wonach du heiß verlangst;

denn die Welt hat keinen Frieden,

hat nur Streit und Not und Angst.

Ewig wechselnd ist ihr Streben,

ewig wechselnd ist ihr Ziel;

Was ihr heute Rast gegeben,

morgen ist’s der Winde Spiel.

Julius Hammer (1810 – 1862)