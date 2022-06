Hier hab‘ ich so manches liebe Mal – Von Franz von Dingelstedt + Video

Und um mich klang es so froh und so hehr, und über mir tagt es so helle und unten brauste das ferne Wehr Und der Weser blitzende Welle Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

An der Weser

Hier hab‘ ich so manches liebe Mal



Mit meiner Laute gesessen,Hinunterblickend ins weite Tal,Mein selbst und der Welt vergessen.|: Und um mich klang es so froh und so hehr,Und über mir tagt es so helleUnd unten brauste das ferne WehrUnd der Weser blitzende Welle.

Wie liebender Sang aus geliebtem Mund,

So flüstert es rings durch die Bäume,

Und aus des Tales off’nem Grund

Begrüßten mich nickende Träume.

|: Und um mich klang es so froh und so hehr,

Und über mir tagt es so helle

und unten brauste das ferne Wehr

Und der Weser blitzende Welle.

Da sitz‘ ich aufs Neue und spähe umher

Und lausche hinauf und hernieder.

Die holden Weisen rauschen nicht mehr,

Die Träume kehren nicht wieder.

|: Die süßen Bilder wie weit, wie weit!

Wie schwer der Himmel, wie trübe!

Fahr wohl, fahr wohl du selige Zeit!

Fahrt wohl, ihr Träume der Liebe!

Franz von Dingelstedt (1814 – 1881)