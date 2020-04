Hobellied – Von Ferdinand Raimund

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Hobellied Da streiten sich die Leut' herum oft um den Wert des Glücks; der Eine heißt den Andern dumm, am End' weiß keiner nix. Da ist der allerärmste Mann dem Andern viel zu reich, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Die Jugend will halt stets mit G'walt in allem glücklich sein; doch wird man nur ei…