Ich finde dich in allen diesen Dingen

Ich finde dich in allen diesen Dingen,



denen ich gut und wie ein Bruder bin;als Samen sonnst du dich in den geringenund in den großen gibst du groß dich hin.

Das ist das wundersame Spiel der Kräfte,

daß sie so dienend durch die Dinge gehn:

in Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte

und in den Wipfeln wie ein Auferstehn.

Alle, welche dich suchen, versuchen dich.

Und die, so dich finden, binden dich

an Bild und Gebärde.

Ich aber will dich begreifen

wie dich die Erde begreift;

mit meinem Reifen

reift

dein Reich.

Ich will von dir keine Eitelkeit,

die dich beweist.

Ich weiß, daß die Zeit

anders heißt

als du.

Tu mir kein Wunder zulieb.

Gib deinen Gesetzen recht,

die von Geschlecht zu Geschlecht

sichtbarer sind.

O Herr, gib jedem seinen eignen Tod.

Das Sterben, das aus jenem Leben geht,

darin er Liebe hatte, Sinn und Not.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)