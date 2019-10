Ich saß auf einem Steine – Von Walther von der Vogelweide

Ich saß auf einem Steine

und deckte Bein mit Beine,

Den Ellenbogen stützt ich auf

Und schmiegte in die Hand darauf

Das Kinn und eine Wange.

So grübelte ich lange:

Wozu auf Erden dient dies Leben? …

Und konnte mir nicht Antwort geben,

Wie man drei Ding erwürbe,

Daß keins davon verdürbe.

Die zwei sind Ehr und irdisch Gut,

Das oft einander Abbruch tut,

Das dritte Gottes Segen,

Der allem überlegen.

Die hätt ich gern in einem Schrein;

Doch leider kann dies niemals sein,

Daß weltlich Gut und Ehre

Mit Gottes Gnade kehre

In ganz dasselbe Menschenherz.

Sie finden Hemmnis allerwärts;

Untreu hält Hof und Leute,

Gewalt geht aus auf Beute,

Gerechtigkeit und Fried ist wund,

Die drei genießen kein Geleit,

Eh diese zwei nicht sind gesund.

Walther von der Vogelweide (ca. 1170 – 1230)