Im Abendrot – Von Joseph Freiherr von Eichendorff & Video

Im Abendrot

Wir sind durch Not und Freude



Gegangen Hand in Hand:Vom Wandern ruhen wir beideNun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,

Es dunkelt schon die Luft,

Zwei Lerchen nur noch steigen

Nachträumend in den Duft.

Tritt her und laß sie schwirren,

Bald ist es Schlafenszeit,

Daß wir uns nicht verirren

In dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!

So tief im Abendrot,

Wie sind wir wandermüde –

Ist dies etwa der Tod?

Joseph Freiherr von Eichedorff (1788 – 1857)

4 Letzte Lieder: No. 4, Im Abendrot · Elisabeth Schwarzkopf

The Very Best of Elisabeth Schwarzkopf

℗ A Warner Classics release, ℗ 1966, 1997 Parlophone Records Limited

Soprano Vocals: Elisabeth Schwarzkopf

Conductor: George Szell

Orchestra: Radio-Symphonie-Orchester Berlin

Producer: Walter Legge

Writer: Joseph von Eichendorff

Composer: Richard Strauss

Auto-generated by YouTube.

