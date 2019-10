Im Abendrot – Von Joseph von Eichendorff – Jessye Norman – R.Strauss (Video)

Im Abendrot

Wir sind durch Not und Freude

gegangen Hand in Hand;

vom Wandern ruhen wir beide

nun überm stillen Land.

Rings sich die Täler neigen,

es dunkelt schon die Luft.

Zwei Lerchen nur noch steigen

nachträumend in den Duft.

Tritt her und laß sie schwirren,

bald ist es Schlafenszeit.

Daß wir uns nicht verirren

in dieser Einsamkeit.

O weiter, stiller Friede!

So tief im Abendrot.

Wie sind wir wandermüde –

Ist dies etwa der Tod?

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)

3. Zeile „beide“ [von R. Strauss gestrichen]

Richard Strauss – Vier letzte Lieder (Four Last Songs)

IV. Im Abendrot ( Joseph von Eichendorff)

Jessye Norman – soprano

Gewandhausorchester Leipzig, l982 conducted by Kurt Masur