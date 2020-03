Im Park – Von Joachim Ringelnatz

Im Park

Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum

Still und verklärt wie ein Traum.

Das war des Nachts elf Uhr zwei.

Und dann kam ich um vier

Morgens wieder vorbei,

Und da träumte noch immer das Tier.

Nun schlich ich mich leise – ich atmete kaum –

Gegen den Wind an den Baum,

Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips.

Und da war es aus Gips.

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)