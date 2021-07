Im Sommer – Von Julius Mosen

Und so wandl ich hin und sinne, und weiß nicht, was ich beginne. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Im Sommer

Durch des Kornes enge Gassen



Langsam zieh ich wohl einher,Wenn die Ähren all erblassenVon verborgnem Segen schwer;Und so wandl ich hin und sinne,Und weiß nicht, was ich beginne.

Und der blaue Himmel webet

Sich herunter licht und warm,

Und die ganze Erde schwebet

Bräutlich still in seinem Arm;

Ach, inbrünstig süßes Neigen,

Innig Sehnen, glühend Schweigen!

Julius Mosen (1803 – 1867)

Quelle:

„Vom Reichtum der deutschen Seele – Ein Hausbuch deutscher Lyrik“

hrsg. v. Georg Virnsberg, verlegt bei Dollheimer, Leipzig, 1928

