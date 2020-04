In einem kühlen Grunde – Von Joseph von Eichendorff

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

In einem kühlen Grunde

In einem kühlen Grunde,

da geht ein Mühlenrad;

mein Liebchen ist verschwunden,

das dort gewohnet hat;

mein Liebchen ist verschwunden,

das dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu‘ versprochen,

gab mir ein’n Ring dabei;

sie hat die Treu‘ gebrochen,

das Ringlein sprang entzwei;

sie hat die Treu‘ gebrochen,

das Ringlein sprang entzwei.

Ich möcht‘ als Spielmann reisen

weit in die Welt hinaus,

und singen meine Weisen,

und geh’n von Haus zu Haus;

und singen meine Weisen,

und geh’n von Haus zu Haus.

Ich möcht als Reiter fliegen

wohl in die blut’ge Schlacht,

um stille Feuer liegen

im Feld bei dunkler Nacht;

um stille Feuer liegen

im Feld bei dunkler Nacht.

Hör ich das Mühlrad gehen:

ich weiß nicht, was ich will

ich möcht‘ am liebsten sterben,

da wär’s auf einmal still;

ich möcht‘ am liebsten sterben,

da wär’s auf einmal still.

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)