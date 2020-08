Kinderseele – Von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Kinderseele

Was eine Kinderseele aus

jedem Blick verspricht!

So reich ist doch an Hoffnung

ein ganzer Frühling nicht.

Wie uns ein Veilchen kündet

Den Frühling schon im März,

So ward dein Kind ein Frühling

Für dich, o Mutterherz!

Es wird zur Rose werden,

In Zucht und Sittsamkeit,

Und dir erneu’n auf Erden

die eigne Frühlingszeit.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)