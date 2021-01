Komm, sage mir, was du für Sorgen hast – Von Joachim Ringelnatz

Die Erde hat ein freundliches Gesicht, so groß, daß man's von weitem nur erfaßt. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Komm, sage mir, was du für Sorgen hast

Es zwitschert eine Lerche im Kamin,

wenn du sie hörst.

Ein jeder Schutzmann in Berlin

verhaftet dich, wenn du ihn störst.

Im Faltenwurfe einer Decke

klagt ein Gesicht,

wenn du es siehst.

Der Posten im Gefängnis schießt,

wenn du als kleiner Sträfling ihm entfliehst.

Ich tät‘ es nicht.

In eines Holzes Duft

lebt fernes Land.

Gebirge schreiten durch die blaue Luft.

Ein Windhauch streicht wie Mutter deine Hand.

Und eine Speise schmeckt nach Kindersand.

Die Erde hat ein freundliches Gesicht,

so groß, daß man’s von weitem nur erfaßt.

Komm, sage mir, was du für Sorgen hast.

Reich willst du werden? – Warum bist du’s nicht?

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)