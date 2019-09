Lederhosen-Saga – Von Börries Freiherr von Münchhausen

Lederhosen-Saga

Es war ein alter schwarzbrauner Hirsch,

Großvater schoß ihn auf der Pirsch,

Und weil seine Decke so derb und dick,

Stiftete er ein Familienstück.

Nachdem er lange nachgedacht,

Ward eine Hose daraus gemacht,

Denn Geschlechter kommen, Geschlechter vergehen,

Hirschlederne Reithosen bleiben bestehen.

Er trug sie dreiundzwanzig Jahr,

Eine wundervolle Hose es war!

Und als mein Vater sie kriegte zu Lehen,

Da hatte die Hose gelernt zu stehen,

Steif und mit durchgebeulten Knien

Stand sie abends vor dem Kamin, –

Schweiß, Regen, Schnee, – ja, mein Bester:

Eine lederne Hose wird immer fester!

Und als mein Vater an die sechzig kam,

Einen Umbau der Hose er vor sich nahm,

Das Leder freilich war unerschöpft,

Doch die alten Büffelhornknöpfe warn dünngeknöpft

Wie alte Groschen, wie Scheibchen nur, –

Er erwarb eine neue Garnitur.

Und dann allmählich machte das Reiten

Ihm nicht mehr den Spaß wie in früheren Zeiten.

Besonders der Trab in den hohen Kadenzen

Ist kein Vergnügen für Exzellenzen,

So fiel die Hose durch Dotation

An mich in der dritten Generation.

Ein Reiterleben in Niedersachsen, –

Die Gaben der Hose warn wieder gewachsen!

Sie saß jetzt zu Pferde wie aus Guß,

Und hatte wunderbaren Schluß,

Und abends stand sie mit krummen Knien

Wie immer zum Trocknen am Kamin.

Aus Großvaters Tagen herüber klingt

Eine ferne Sage, die sagt und singt,

Die Hose hätte in jungen Tagen

Eine prachtvolle grüne Farbe getragen,

Mein Vater dagegen – weiß ich genau –

Nannte die Hose immer grau.

Seit neunzehnhundert ist sie zu schaun

Etwa wie guter Tabak: braun!

So entwickelt sie, fern jedem engen Geize,

Immer neue ästhetische Reize,

Und wenn mein Ältester einst sie trägt,

Wer weiß, ob sie nicht ins Blaue schlägt!

Denn fern im Nebel der Zukunft schon

Seh ich die Hose an meinem Sohn.

Er wohnt in ihr, wie wir drin gewohnt,

Und es ist nicht nötig, daß er sie schont,

Ihr Leder ist gänzlich unerschöpft –

Die Knöpfe nur sind wieder durchgeknöpft,

Und er stiftet, folgend der Väter Spur,

Eine neue Steinnußgarnitur.

Ja, Geschlechter kommen, Geschlechter gehen,

Hirschlederne Reithosen bleiben bestehen.

Börries Freiherr von Münchhausen (1874 – 1945)