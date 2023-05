Mai ist Marienmonat – von Silke Ohlert

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Entstanden am 30.April 2023 in Salzburg, in Erwartung einer Schweinestelze beim Wilden Fuchs in der Linzer Gasse.

Mai ist Marienmonat

So lind, so grün das Blatt

Der Wiesenschaum

Fliederfarben zart

Wolkenweiß getufft der Himmel

Stahlblau

Glieder langgestreckt

Auf sattgrüner Wiese

Versuch, galoppierende Gedankenpferde

Einzufangen

Um ganz hier zu sein

Den Moment zu kosten

Marienmonat

Mutterblick

Beim Abschied wilder Schmerz

Silke Ohlert