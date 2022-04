Mein Herz, ich will dich fragen – Von Friedrich Halm

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Mein Herz, ich will dich fragen

Mein Herz, ich will dich fragen,



Was ist denn Liebe, sag‘? –»Zwei Seelen und ein Gedanke,Zwei Herzen und ein Schlag!«

Und sprich, woher kommt Liebe?

»Sie kömmt und sie ist da!«

Und sprich, wie schwindet Liebe? –

»Die war’s nicht, der’s geschah!«

Und was ist reine Liebe? –

»Die ihrer selbst vergißt!«

Und wann ist Lieb‘ am tiefsten? –

»Wenn sie am stillsten ist!«

Und wann ist Lieb‘ am reichsten? –

»Das ist sie, wenn sie gibt!«

Und sprich: Wie redet Liebe? –

»Sie redet nicht, sie liebt!«

Friedrich Halm (1806 – 1871)

eigentlich: Franz Joseph Freiherr von Münch-Bellinghausen