Meine Birke und ich – von Renate Lilge-Stodieck

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Der Verleger des Buches „Sein – Die Kunst des Annehmens“ war beim Lesen der Gedichte an das Tao Te King von Laotse erinnert: „Seit Jahrtausenden schlagen Menschen das Tao Te King auf, um Antworten auf Sinnfragen zu bekommen. Ähnlich verhält es sich mit dem Buch von Renate Lilge-Stodieck.

Meine Birke und ich

Meiner Birke einz’ger Kummer



ist, daß ich mein Herz nicht öffne,wenn aus ihr das Leben sprießt,und daß ich sie gar nicht sehe,wenn mein Sinn voll Trübsal ist.

Birke, liebe, heute komm ich

und umarme deinen Stamm,

gibst mir Kraft für viele Stunden,

und voll Freude werd ich dann

an das leise Rascheln denken,

wenn der Wind die Blätter streift,

an dein zartes leichtes Tanzen,

das mit weicher Macht mich greift.

Birke, heute bin ich offen

aller Schönheit, die du schenkst,

und ich weiß, daß du an vielen

trüben Tagen an mich denkst.

Kannst nicht kommen zu umarmen,

trösten, streicheln, zärtlich sein,

musst an deinem Platz still warten,

ob dich jemand lässt hinein.

Kannst nur immer stehn und wissen,

Birke sein, das ist dein Sinn.

Liebe Birke, heute öffne

ich dir leicht und gern mein Herz,

und dein frohes Birkenleben

treibt aus mir hinaus den Schmerz.

Lass die zarten Zweige hängen

bis hinunter in mein Haar,

denn grad heute bringe endlich

ich dir meine Liebe dar.

Fühle deine Baumesfreuden,

deinen Kummer, deine Lust,

und auch du weißt endlich offen

meinen Sinn und meine Brust.

In dir ström‘ ich mit den Säften

bis ins feinste Astgezweig,

in dir tanz ich in der Sonne,

bin zum Blühen schon bereit.

Streue, wenn die Zeit gekommen,

alle Samen in den Wind,

weiß, aus einigen wird wachsen

ein bezaubernd Birkenkind.

Liebe Birke, immer bin ich

jetzt in dir und du in mir,

keine Zeit kann das verwehen,

was du mir bist, und was ich dir.

Renate Lilge-Stodieck

Aus „Sein – Die Kunst des Annehmens“