Muß i‘ denn, muß i‘ denn zum Städtele hinaus – Deutsches Volkslied

Muß i‘ denn, muß i‘ denn

Zum Städtele hinaus

Muß i‘ denn, muß i‘ denn

Zum Städtele hinaus,

Städtele hinaus

Und du mein Schatz bleibst hier

Wenn i‘ komm‘, wenn i‘ komm‘,

Wenn i‘ wiederum, wiederum komm‘,

Kehr i‘ ei‘ mei‘ Schatz bei dir

|: Kann i‘ glei‘ net allweil bei dir sei‘

Han‘ i‘ doch mei‘ Freud‘ an dir

Wenn i‘ komm‘, wenn i‘ komm‘,

Wenn i‘ wiederum, wiederum komm‘,

Kehr‘ i‘ ei‘ mei‘ Schatz bei dir. 😐

Wenn du weinst, wenn du weinst,

Daß i‘ wandere muß,

Wandere muß,

Wie wenn d’Lieb jetzt wär vorbei

Sind au‘ drauß, sind au‘ drauß,

Der Mädele viel, Mädele viel

Lieber Schatz, i‘ bleib dir treu.

|: Denk du nett wenn i‘ a and’re seh

No sei mei Lieb‘ vorbei

Sind au‘ drauß, sind au‘ drauß,

Der Mädele viel, Mädele viel

Lieber Schatz, i‘ bleib dir treu. 😐

Übers Jahr, übers Jahr,

Wenn mer Träubele schneidt,

Träubele schneidt,

Stell i‘ hier mi‘ wiedrum ei‘

Bin i‘ dann, bin i‘ dann,

Dei‘ Schätzele no‘, Schätzele no‘

So soll die Hochzeit sei.

|: Übers Jahr do ischt mei‘ Zeit vorbei

Do g’hör i‘ mei und dei

Bin i‘ dann, bin i‘ dann,

Dei‘ Schätzele no‘, Schätzele no‘

So soll die Hochzeit sei. 😐