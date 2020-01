Nähe des Geliebten – Von Johann Wolfgang von Goethe

Deutschland ist attraktiv für Menschen, die hier studieren wollen oder einen Job suchen. Die Zahl derjenigen, die hierzulande Schutz suchen, sinkt hingegen. Das Bundesinnenministerium ändert derweil die Zählweise in der Asyl-Statistik - was Befremden auslöst und Applaus von der Linken. In Deutschland geborene Kinder mit Asylantrag werden nicht mehr gezählt. Mehr»