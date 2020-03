Nenn ich Dich Aufgang oder Untergang … – Von Rainer Maria Rilke

Nenn ich Dich Aufgang oder Untergang …

Nenn ich Dich Aufgang oder Untergang?

Denn manchmal bin ich vor dem Morgen bang

und greife scheu nach seiner Rosenröte.

Und ahne eine Angst in seiner Flöte

vor Tagen, welche liedlos sind und lang.

Aber die Abende sind mild und mein,

von meinem Schauen sind sie still beschienen.

In meinen Armen schlafen Wälder ein,

und ich bin selbst das Klingen über ihnen

und mit dem Dunkel in den Violinen

verwandt durch all mein Dunkelsein.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)