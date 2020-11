Nie bist du ohne Nebendir – Von Joachim Ringelnatz

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Nie bist du ohne Nebendir

Eine Wiese singt.

Dein Ohr klingt.

Eine Telefonstange rauscht.

Ob du im Bettchen liegst

Oder über Frankfurt fliegst,

Du bist überall gesehen und belauscht.

Gonokokken kieken,

Kleine Morcheln horcheln.

Poren sind nur Ohren.

Alle Bläschen blicken.

Was du verschweigst,

Was du den andern nicht zeigst,

Was dein Mund spricht

Und deine Hand tut,

Es kommt alles ans Licht.

Sei ohnedies gut.

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)