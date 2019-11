November – Von Heinrich Hoffmann

November

Trüber Himmel, raue Tage

Kommen sicher jedes Jahr;

Schwere Sorgen, harte Plage,

Jedes Leben bringt sie dar.

Doch bedenkt, die heitern Stunden

Hätten nie euch so beglückt,

Hättet ihr nicht überwunden,

Was in trüben euch bedrückt.

Heinrich Hoffmann (1809 – 1894)