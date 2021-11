Nun danket alle Gott – Von Johann Crüger

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Nun danket alle Gott

Nun danket alle Gott



mit Herzen, Mund und Händen.Der große Dinge tutan uns und allen Enden,Der uns von Mutterleibund Kindesbeinen anUnzählig viel zu gutbis hierher hat getan.

Der ewig reiche Gott

woll uns in unserm Leben

Ein immer fröhlich Herz

und edlen Frieden geben

Und uns in seiner Gnad

erhalten fort und fort

Und uns aus aller Not

erlösen hier und dort.

Lob, Ehr und Preis sei Gott,

dem Vater und dem Sohne

Und Gott, dem Heilgen Geist

im höchsten Himmelsthrone,

ihm, dem dreieinen Gott,

wie es im Anfang war

Und ist und bleiben wird

so jetzt und immerdar.

Johann Crüger

Dresdner Kreuzchor 2016

Sächsische Staatskapelle Dresden

Leitung: Kreuzkantor Roderich Kreile

„Nun danket alle Gott“ Johann Crüger (Bearbeitung: Christian Schmidt)

Festakt 800 Jahre Dresdner Kreuzchor aus der Semperoper Dresden

Ausschnitt aus der Liveübertragung des MDR vom 04.03.2016

Festakt in der Semperoper – Der Kreuzchor feiert Jubiläum

In Dresden zu Hause und in der ganzen Welt unterwegs: Der Kreuzchor ist einer der berühmtesten Knabenchöre und tief verwurzelt in der Geschichte der Stadt. Die Gründung vor 800 Jahren ist am Freitag mit einem Festakt in der Semperoper gefeiert worden. Mit dabei waren Bundestagspräsident Lammert, Ministerpräsident Tillich und Dresdens OB Hilbert.

Der Dresdner Kreuzchor hat sein Jubiläum am Freitag mit einem glanzvollen Festakt in der Semperoper begangen. Begleitet von der Sächsischen Staatskapelle Dresden führten die Kruzianer unter Leitung von Kantor Roderich Kreile Ausschnitte aus Werken von Monteverdi, Homilius, Händel und Bach, aber auch von Weber, Brahms oder Bruckner auf.

