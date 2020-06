Nun ist das Licht im Steigen … Von Friedrich Rückert

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Nun ist das Licht im Steigen …

Es geht ins neue Jahr.

Lass deinen Mut nicht neigen,

Es bleibt nicht, wie es war.

So schwer zu sein, ist eigen

Im Anfang immerdar,

Am Ende wird sich’s zeigen,

Wozu das Ganze war.

Nicht zage gleich dem Feigen

Und klag‘ in der Gefahr!

Schwing auf zum Sonnenreigen

Dich schweigend wie der Aar!

Und wenn du kannst nicht schweigen,

So klage schön und klar!

Friedrich Rückert (1788 – 1866)