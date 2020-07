Schlafe, mein Prinzchen – Von Friedrich Wilhelm Gotter

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Schlafe, mein Prinzchen

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein,

es ruhn Schäfchen und Vögelein.

Garten und Wiese verstummt,

auch nicht ein Bienchen mehr summt.

Luna mit silbernem Schein

gucket zum Fenster herein.

Schlafe beim silbernen Schein.

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein.

Auch in dem Schlosse schon liegt

alles in Schlummer gewiegt,

reget kein Mäuschen sich mehr,

Keller und Küche sind leer.

Nur in der Zofe Gemach

tönet ein schmelzendes „Ach“.

Was für ein „Ach“ mag dies sein?

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein.

Friedrich Wilhelm Gotter (1746 – 1797)