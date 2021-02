Seepferdchen – Von Joachim Ringelnatz

Sie blickte traurig und stellte sich froh, schnappte nach einem Wasserfloh, und ringelte sich an einem Stängelchen fest und sprach so: Ich liebe dich! Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Seepferdchen

Als ich noch ein Seepferdchen war,

Im vorigen Leben,

Wie war das wonnig, wunderbar

Unter Wasser zu schweben.

In den träumenden Fluten

Wogte, wie Güte, das Haar

Der zierlichsten aller Seestuten,

Die meine Geliebte war.

Wir senkten uns still oder stiegen,

Tanzten harmonisch umeinand,

Ohne Arm, ohne Bein, ohne Hand,

Wie Wolken sich in Wolken wiegen.

Sie spielte manchmal graziöses Entfliehn,

Auf dass ich ihr folge, sie hasche,

Und legte mir einmal im Ansichziehn

Eier in die Tasche.

Sie blickte traurig und stellte sich froh,

Schnappte nach einem Wasserfloh,

Und ringelte sich

An einem Stängelchen fest und sprach so:

Ich liebe dich!

Du wieherst nicht, du äpfelst nicht,

Du trägst ein farbloses Panzerkleid

Und hast ein bekümmertes altes Gesicht,

Als wüsstest du um kommendes Leid.

Seestütchen! Schnörkelchen! Ringelnass!

Wann war wohl das?

Und wer bedauert wohl später meine restlichen Knochen?

Es ist beinahe so, dass ich weine –

Lolla hat das vertrocknete, kleine

Schmerzverkrümmte Seepferd zerbrochen.

Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)

