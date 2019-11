So nimm denn meine Hände – Von Julie Hausmann

So nimm denn meine Hände

Und führe mich

Bis an mein selig Ende

Und ewiglich.

Ich mag allein nicht gehen,

Nicht einen Schritt;

Wo du wirst gehn und stehen,

Da nimm mich mit.

In dein Erbarmen hülle

Mein schwaches Herz

Und mach es gänzlich stille

In Freud und Schmerz;

Laß ruhn zu deinen Füßen

Dein armes Kind;

Es will die Augen schließen

Und glauben blind.

Wenn ich auch gleich nichts fühle

Von deiner Macht,

Du führst mich doch zum Ziele,

Auch durch die Nacht.

So nimm denn meine Hände

Und führe mich

Bis an mein selig Ende

Und ewiglich.

Text: Julie Hausmann (1826 – 1901),

Komponist Friedrich Silcher (1789 – 1860)

Morgen ist Volkstauertag. Dieses Lied sangen die Großeltern nach Kriegsende mit ihren Enkelkindern.