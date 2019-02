Stehe still – Von Mathilde Wesendonck

Stehe still!

Sausendes, brausendes Rad der Zeit,

Messer du der Ewigkeit;

Leuchtende Sphären im weiten All,

Die ihr umringt den Weltenball;

Urewige Schöpfung, halte doch ein,

Genug des Werdens, laß mich sein!

Halte an dich, zeugende Kraft,

Urgedanke, der ewig schafft!

Hemmet den Atem, stillet den Drang,

Schweiget nur eine Sekunde lang!

Schwellende Pulse, fesselt den Schlag;

Ende, des Wollens ew’ger Tag!

Daß in selig süßem Vergessen

Ich mög alle Wonnen ermessen!

Wenn Aug‘ in Auge wonnig trinken,

Seele ganz in Seele versinken;

Wesen in Wesen sich wiederfindet,

Und alles Hoffens Ende sich kündet,

Die Lippe verstummt in staunendem Schweigen,

Keinen Wunsch mehr will das Innre zeugen:

Erkennt der Mensch des Ew’gen Spur,

Und löst dein Rätsel, heil’ge Natur!

Mathilde Wesendonck (1828 – 1902)

https://www.youtube.com/watch?v=fUw7v13kl84

Jessye Norman singt „Stehe still“ vertont von Richard Wagner (1813 – 1883)