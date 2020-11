Stehn zwei Stern am hohen Himmel – Deutsches Volkslied

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Stehn zwei Stern am hohen Himmel

Stehn zwei Stern am hohen Himmel,

leuchten heller als der Mond,

leuchten so hell, leuchten so hell,

leuchten heller als der Mond

leuchten so hell, leuchten so hell,

leuchten heller als der Mond..

Ach, was wird mein Schätzchen denken,

weil ich bin so weit von ihr,

weil ich bin, weil ich bin,

weil ich bin so weit von ihr

weil ich bin, weil ich bin,

weil ich bin so weit von ihr.

Gerne wollt ich zu ihr gehen,

wenn der Weg so weit nicht wär‘,

wenn der Weg, wenn der Weg,

wenn der Weg so weit nicht wär‘

wenn der Weg, wenn der Weg,

wenn der Weg so weit nicht wär‘.

Gold und Silber, Edelsteine!

Schönster Schatz, gelt, du bist mein?

Ich bin dein, du bist mein!

Ach, was kann denn schöner sein!

Ich bin dein, du bist mein!

Ach, was kann denn schöner sein!

Deutsches Volkslied