Überlaß es der Zeit – von Theodor Fontane

Aus der Reihe Epoch Times Poesie – Vorfahren Fontanes waren hugenottische Handwerker, daher auch sein eigentlicher Name Henri Théodore Fontane. Mit 30 Jahren beschließt er den Apothekerberuf aufzugeben und "Sein Leben auf den Vers zu stellen". Mit 70 Jahren kann er ausschließlich von seiner schriftstellerischen Tätigkeit leben.

Erscheint dir etwas unerhört,

Bist du tiefsten Herzens empört,

Bäume nicht auf, versuch′ s nicht mit Streit,

Berühr es nicht, überlaß es der Zeit.

Am ersten Tag wirst du feige dich schelten,

Am zweiten läßt du dein Schweigen schon gelten,

Am dritten hast du′ s überwunden,

Alles ist wichtig nur auf Stunden,

Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter,

Zeit ist Balsam und Friedensstifter.