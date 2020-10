Vom Stein der Jugend bei der grossen Eiche – Inschrift im Parco Giardino Sigurta bei Verona

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Vom Stein der Jugend bei der grossen Eiche

Die Jugend ist nicht ein Abschnitt des Lebens,

sie ist ein Zustand der Seele,

der in einer bestimmten Form des Willens besteht,

in einer Bereitschaft zur Phantasie,

in einer gefühlsmässigen Kraft;

im Ueberwiegen des Mutes über die Zaghaftigkeit

und der Abenteuerlust über die Liebe zur Bequemlichkeit.

Man wird nicht alt wegen der einfachen Tatsache,

dass man eine bestimmte Zahl von Jahren gelebt hat,

sondern nur, wenn man sein eigenes Ideal aufgibt.

Wenn die Jahre ihre Spuren auf den Körper zeichnen,

so zeichnet der Verzicht auf die Begeisterung sie auf die Seele.

Der Abscheu, der Zweifel, das Fehlen von Sicherheit,

die Furcht und das Misstrauen

sind lange Jahre, die das Haupt beugen

und den Geist zum Tode führen.

Jung sein bedeutet, mit sechzig oder siebzig Jahren

die Liebe zum Wunderbaren zu bewahren,

das Erstaunen für die leuchtenden Dinge

und die strahlenden Gedanken;

den kühnen Glauben,

den man den Ereignissen entgegenbringt,

den unstillbaren Wunsch des Kindes für alles, was neu ist,

den Sinn für die angenehmen und fröhlichen Seiten des Daseins.

Ihr werdet so lange jung sein, wie euer Herz die Botschaft

der Schönheit, der Kühnheit, und des Mutes aufnehmen wird;

die Botschaft der Grösse und der Stärke,

die euch von der Welt, von einem Menschen

oder von der Unendlichkeit geschenkt werden.

Wenn alle Fasern eures Herzens zerrissen sein werden,

und wenn sich auf ihnen der Schnee des Pessimismus

und das Eis des Zynismus gehäuft haben werden,

erst dann werdet ihr alt sein,

und dann möge sich Gott eurer Seele erbarmen.

Inschrift im Parco Giardino Sigurta bei Verona