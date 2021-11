Wahrhaftigkeit – Von Marie Luise Büchner

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Wahrhaftigkeit

Dies war mir oft ein Trost im Leben,



Ein Glück, das keiner rauben wird –Dass sich noch niemals eine SeeleIn meinem Wesen hat geirrt.

Verraten manchmal, oft betrogen,

Kenn‘ ich es tief, dies bitt’re Leid,

Doch dass ich niemals selbst gelogen,

Bleibt Balsam mir für alle Zeit! –

Ich gleiche nicht der Sonne Schimmer,

Bin nicht so reich an Glanz und Licht,

Ein Sternlein nur, des‘ schwacher Flimmer,

Ein kleines, enges Rund umflicht.

Doch, wie die Stolze mitteninnen

Glänzt wandellos am Himmelszelt,

So steh‘ ich fest in meinem Sinnen,

Und ohne Trug kennt mich die Welt.

Und wer mit liebendem Vertrauen

Zu mir, dem kleinen Sterne, blickt,

Der darf in gläub’ger Ruhe schauen,

Denn er bleibt fest und unverrückt.

Getreu und wahr zu allen Stunden,

Verwirrt und blendet nie sein Licht –

Der Täuschung Qual hab‘ ich empfunden,

Allein ich täuschte And’re nicht!

Marie Luise Büchner (1821-1877)

