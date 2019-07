Wanderers Nachtlied II – Von Johann Wolfgang von Goethe

Wanderers Nachtlied II

Der du von dem Himmel bist,

Alles Leid und Schmerzen stillest,

Den, der doppelt elend ist,

Doppelt mit Erquickung füllest,

Ach! ich bin des Treibens müde!

Was soll all der Schmerz und Lust?

Süßer Friede,

Komm, ach komm in meine Brust!

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

Komponist: Bernhard Anselm Weber (1766-1821)

nach Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

NAK Lieder CM Nr. 196