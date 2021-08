Weltseele – Von Johann Wolfgang von Goethe

Nun glühen schon des Paradieses Weiten in überbunter Pracht. Foto: Arnim Dusolt

Weltseele

Verteilet euch nach allen Regionen



Von diesem heil’gen Schmaus!Begeistert reisst euch durch die nächsten ZonenIns All und füllt es aus!

Schon schwebet ihr in ungemessnen Fernen

Den sel’gen Göttertraum

Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen

Im lichtbesäten Raum.

Dann treibt ihr euch, gewaltige Kometen,

Ins Weit‘ und Weitr‘ hinan.

Das Labyrinth der Sonnen und Planeten

Durchschneidet eure Bahn.

Ihr greifet rasch nach ungeformten Erden

Und wirket schöpfrisch jung,

Dass sie belebt und stets belebter werden

Im abgemessnen Schwung.

Und kreisend führt ihr in bewegen Lüften

Den wandelbaren Flor

Und schreibt dem Stein in allen seinen Grüften

Die festen Formen vor.

Nun alles sich mit göttlichem Erkühnen

Zu übertreffen strebt;

Das Wasser will, das unfruchtbare, grünen,

Und jedes Stäubchen lebt.

Und so verdrängt mit liebevollem Streiten

Der feuchten Qualme Nacht;

Nun glühen schon des Paradieses Weiten

In überbunter Pracht.

Wie regt sich bald, ein holdes Licht zu schauen,

Gestaltenreiche Schar,

Und ihr erstaunt auf den beglückten Auen

Nun als das erste Paar,

Und bald verlischt ein unbegrenztes Streben

Im sel’gen Wechselblick.

Und so empfangt mit Dank das schönste Leben

Vom All ins All zurück.

Johann Wolfang von Goethe (1749 – 1832)

