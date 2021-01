Wie wohl ist dem, der dann und wann… – Von Wilhelm Busch

Oh, wie beglückt ist doch ein Mann, wenn er Gedichte machen kann! Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Poesie - Gedichte und Poesie für Liebhaber

Wie wohl ist dem, der dann und wann…

Wie wohl ist dem, der dann und wann

Sich etwas Schönes dichten kann.

Der Mensch, durchtrieben und gescheit,

Bemerkte schon zu alter Zeit,

Daß ihm hienieden allerlei

Verdrießlich und zuwider sei.

Die Freude flieht auf allen Wegen;

Der Ärger kommt uns gern entgegen.

Gar mancher schleicht betrübt umher;

Sein Knopfloch ist so öd und leer.

Für manchen hat ein Mädchen Reiz,

Nur bleibt die Liebe seinerseits.

Doch gibt’s noch mehr Verdrießlichkeiten.

Zum Beispiel läßt sich nicht bestreiten:

Die Sorge, wie man Nahrung findet,

Ist häufig nicht so unbegründet.

Kommt einer dann und fragt: „Wie geht’s?“

Steht man gewöhnlich oder stets

Gewissermaßen peinlich da,

Indem man spricht: „Nun, so lala!“

Und nur der Heuchler lacht vergnüglich

Und gibt zur Antwort: „Ei, vorzüglich!“

Im Durchschnitt ist man kummervoll

Und weiß nicht, was man machen soll. –

Nicht so der Dichter. Kaum mißfällt

Ihm diese altgebackne Welt,

So knetet er aus weicher Kleie

Für sich privatim eine neue

Und zieht als freier Musensohn

In die Poetendimension.

Oh, wie beglückt ist doch ein Mann,

Wenn er Gedichte machen kann!

Wilhelm Busch (1832 – 1908)