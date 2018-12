Winterliche Spatzen-Bitte – Von Richard Schmidt-Cabanis

Winterliche Spatzen-Bitte

Insbesonders, hochverehrter Mensch,

du siehst, die Zeit ist wetterwend’sch,

der Schnee liegt hoch, kalt weht der Wind,

das Vöglein darbt mit Weib und Kind.

D’rum bitt‘ ich auch in diesem Jahr,

Du wolltest uns’rer nehmen wahr

und spenden, was an Korn und Spelt

von deinem reichen Tische fällt.

Jed‘ Krümchen nehmen wir voll Dank,

und sind an Zwitschern und Gesang

dereinst in holder Sommerzeit

zu jedem Gegendienst bereit.

Beauftragt vom beschwingten Chor,

trug ich dir dies geziemend vor;

nun öffne deines Mitleids Schatz!

Ergebenst: Dein getreuer Spatz!

Richard Schmidt-Cabanis (1838 – 1903)