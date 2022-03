Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern – Von Friedrich Schiller

Wilhelm Tell: "Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen." Foto: iStock

Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern

in keiner Not uns trennen und Gefahr.Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.Wir wollen trauen auf den höchsten Gottund uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.

Aus Wilhelm Tell von Friedrich Schiller (1759 – 1805)