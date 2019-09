Worte sind der Seele Bild – Von Johann Wolfgang von Goethe

Worte sind der Seele Bild

Worte sind der Seele Bild –

Nicht ein Bild! sie sind ein Schatten!

Sagen herbe, deuten mild,

Was wir haben, was wir hatten. –

Was wir hatten, wo ist’s hin?

Und was ist’s denn, was wir haben? –

Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn

Haschen wir des Lebens Gaben.

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)