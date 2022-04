Porto erleben

Portugals zweitgrößte Stadt ist eine Entdeckungstour wert, von der Geschichte bis zum Portwein.

Ein historisches Stadtzentrum, farbenfrohe Gebäude mit roten Ziegeldächern, phänomenale Speisen mit einem Namensvetter, weltberühmter Wein und ein wunderschöner Fluss, der durch die Stadt fließt – das ist Porto, Portugals zweitgrößte Stadt nach Lissabon, und ein wahres Juwel unter den Reisezielen.

Stadt von Dauer

Schon zur Zeit des Römischen Reiches blühte am Südufer des Douro eine Siedlung: Portus Cale. Als das Reich zerfiel, kamen andere und siedelten sich auf der Nordseite des Flusses an. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Stadt den Besitzer unter den Alani, Westgoten, Mauren und Christen.

Porto selbst ist klein, aber der Großraum Porto erstreckt sich auf beiden Seiten des Flusses vom Douro-Tal im Osten bis zum Atlantischen Ozean 3,2 Kilometer westlich.

Das historische Zentrum gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und umfasst das Viertel Ribeira, das mit seinen kopfsteingepflasterten Straßen und mittelalterlichen Gebäuden zum Flussufer hin abfällt. Hier gibt es eine Vielzahl von kleinen Geschäften, Bars und Restaurants, in die man sich zurückziehen kann.

Besuchen Sie die Franziskuskirche, ein gotisches Bauwerk mit prächtiger barocker Innenausstattung, die alte Börse im Palácio da Bolsa aus dem 19. Jahrhundert und die Kathedrale der Stadt. Eine weitere ikonische Kirche, die Igreja dos Clérigos, mit ihrem 248 Fuß hohen Turm (mit 240 Stufen und einem Glockenspiel mit 49 Glocken) ist ein Wahrzeichen der Stadt.

Portwein

Die Stadt ist nach dem Portwein benannt, und das Portweinmuseum befindet sich in einem Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Altstadt. Um die „Portweinhäuser“ zu besichtigen, muss man jedoch den Fluss überqueren und in die Gemeinde Vila Nova de Gaia fahren. Das Kopke Port House ist das älteste und stammt aus dem Jahr 1683.

Die meisten wurden von britischen Kaufleuten gegründet und tragen Namen wie Taylor‘s – eines der größten der Welt – und Graham‘s. Viele liegen an der Uferstraße und -promenade Cais de Gaia, von der aus man einen Blick auf die pastellfarbenen Gebäude von Ribeira und die Ponte de Dom Luís I., die 1886 von einem Mitbegründer der Eiffel-Gesellschaft entworfene Stahlbrücke, hat. Überqueren Sie die Brücke auf Flusshöhe für den Fußgänger- und Autoverkehr oder in fast 135 Fuß Höhe auf der Spitze des Brückenbogens, die für die Stadtbahn und aussichtssuchende Fußgänger reserviert ist.

Ein spektakulärer Abschluss eines sonnigen Tages in Porto ist die Fahrt mit der Gaia-Seilbahn vom Flussufer hinauf zur Grünfläche Jardim do Morro, wo sich bei Sonnenuntergang viele Menschen versammeln. Gleich dahinter erhebt sich das wunderschöne, von der UNESCO geschützte Kloster Serra do Pilar, das alles überragt, und die obere Ebene der Brücke führt zurück nach Porto.

Portugiesische Kacheln

Porto bietet vielfältige Aussichten – hoch und niedrig, in alle Richtungen. Aber eines der ungewöhnlichsten Merkmale der Stadt sind ihre Keramikfliesen. Die berühmten Azulejos, typischerweise blau und weiß, sind schimmernde, schöne Quadrate, die selbst die Außenwände gewöhnlicher Häuser schmücken. In der Eingangshalle des Bahnhofs São Bento aus dem Jahr 1903 gibt es mehr als 20.000 dieser Fliesen.

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Igreja do Carmo, eine Reihe von Kirchen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, von denen eine eine vollständig geflieste Fassade auf der Straßenseite aufweist. Nehmen Sie einen Kaffee oder einen Snack in einem Straßencafé gegenüber den Kirchen. Die von einheimischen Künstlern geschaffenen Azulejos sind ein beliebtes Mitbringsel.

Essen, trinken und fröhlich sein

Mindestens die Hälfte der Attraktion Portos ist seine Küche. Die Schaufenster der Konditoreien locken mit dem Nationalheiligtum: dem Pastel de Nata, einem Eierpuddingtörtchen. Wenn Ihr Arzt Ihnen ein gutes Zeugnis ausstellt, probieren Sie eine Francesinha, ein getoastetes Sandwich, das mit Schinken, frischer Wurst und Steak gefüllt und mit geschmolzenem Käse und einer Sauce, die an Bier erinnert, belegt ist. Probieren Sie einen Pudim Abade de Priscos, eine reichhaltige, für die Region typische Karamellcreme, die mit reichlich Eigelb, Schweinefett und Portwein hergestellt wird.

Gönnen Sie sich ein ausgiebiges Frühstück oder einen Kaffee im The Majestic Café, einem Café im Stil der Belle Epoque mit kunstvollem Interieur.