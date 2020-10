Rock-Gitarrist Eddie Van Halen an Krebs gestorben

Die Gitarrenlegende Eddie Van Halen ist tot. Der Rock-Musiker erlag nach Angaben seines Sohnes im Alter von 65 Jahren einem Krebsleiden. Sein Vater habe "seinen langen und anstrengenden Kampf gegen den Krebs verloren", schrieb Wolf Van Halen bei Twitter.

Die Gitarrenlegende Eddie Van Halen ist tot. Der Rock-Musiker erlag nach Angaben seines Sohnes am Dienstag (6. Oktober) im Alter von 65 Jahren einem Krebsleiden. Sein Vater habe „seinen langen und anstrengenden Kampf gegen den Krebs verloren“, schrieb Wolf Van Halen bei Twitter. Eddie Van Halen hatte in den 70er Jahren zusammen mit seinem älteren Bruder Alex die Band Van Halen gegründet und feierte mit dem Song „Jump“ weltweit Erfolge.

Zu den klassischen Hits der in den Niederlanden geborenen und in Kalifornien aufgewachsenen Brüder gehören auch die Songs „Runnin‘ with the Devil“ und „Panama“ und das Instrumental-Stück „Eruption“.

Van Halen verkaufte mehr als 75 Millionen Alben und erreichte laut der Plattenfirma der Band mehr Nummer-Eins-Hits in den US-Rock-Charts als jeder andere Künstler. Der größte Erfolg der Band war das Album „1984“ mit dem Nummer-Eins-Hit „Jump“.

Berühmt wurde Eddie Van Halen auch für sein Gitarrenspiel: Er gilt als einer der Erfinder des sogenannten Tapping, bei dem er mit beiden Händen auf dem Griffbrett spielte. Berühmt war er auch für seine Gitarren, darunter eine E-Gitarre namens The Frankenstein, die er sich selbst zusammenbaute.

Van Halen erkrankte 2000 an Zungenkrebs

Eddie Van Halen hatte schon lange gesundheitliche Probleme. 1999 musste er sich einer Hüft-OP unterziehen, 2000 erkrankte der starke Raucher an Zungenkrebs. Laut der auf Promi-News spezialisierten Website „TMZ“ litt er zuletzt an Kehlkopfkrebs und ließ er sich dieses Jahr in Deutschland behandeln.

„Ich kann nicht glauben, dass ich das schreiben muss, aber mein Vater, Edward Lodewijk Van Halen, hat heute Morgen seinen langen und anstrengenden Kampf gegen den Krebs verloren“, schrieb Van Halens Sohn Wolf am Dienstag bei Twitter. Er sei der beste Vater gewesen, den er sich habe wünschen können. Jeder Moment mit ihm, ob auf der Bühne oder abseits der Bühne, sei ein Geschenk gewesen.

„Mein Herz ist gebrochen und ich glaube nicht, dass ich mich jemals vollständig von diesem Verlust erholen werde. Ich liebe dich so sehr, Papa“, fügte Wolf Van Halen in dem Tweet mit einem Schwarz-Weiß-Bild seines Vaters hinzu. Van Halen hinterlässt neben seinem Sohn seine zweite Frau Janie Liszewski.

Auch berühmte Kollegen meldeten sich in den Online-Netzwerken zu Wort: Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi zeigte sich in einem Tweet „erschüttert“ über den Tod seines „lieben Freunds“. Der britische Sänger Cat Stevens, der sich seit seinem Übertritt zum Islam Yusuf Islam nennt, würdigte Van Halen als „Gitarren-Innovator“ mit einem starken musikalischen und technischen Entdeckergeist. (afp)