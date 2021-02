Rosenmontag: Düsseldorfer Karnevalswagen rollen

Die großen Umzüge fallen in diesem Jahr wegen Corona aus. Aber das eine oder andere Lebenszeichen gibt es doch.

Corona, Querdenker und Angela Merkel: Die Düsseldorfer Karnevalisten haben am Rosenmontag acht ihrer berühmten „Motto-Wagen“ auf die Straße geschickt.

Pandemiebedingt sollten die überlebensgroßen Karikaturen nicht als Zug, sondern getrennt voneinander durch die Stadt rollen. Die Route blieb streng geheim, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Wagenbauer Jacques Tilly präsentierte bei der Abfahrt unter anderem eine Corona-Figur, die den „Karnevals-Virus“ klein macht, sowie Ex-US-Präsident Donald Trump am Spieß über Feuer. Einem „Querdenker“ flog auf einem Denkmal das Hirn aus dem Kopf, eine Figur zeigte Armin Laschet (CDU) als Angela Merkel.

Tilly hatte nach Angaben des Comitee Carneval (CC) drei Wochen heimlich an den Wagen gearbeitet. Der Deutschen Presse-Agentur hatte Tilly am Montagvormittag zu den Wagen gesagt: „Es ist ein kleines Zeichen, dass wir noch am Leben sind.“ (dpa)

