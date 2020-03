Schauspieler Max von Sydow im Alter von 90 Jahren gestorben

Der internationale Filmstar Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Witwe des schwedischen Schauspielers teilte am Montag in Paris mit, er sei in seiner Wahlheimat Frankreich gestorben. Von Sydow wirkte in seiner langen Karriere in vielen Horror- und Fantasy-Filmen mit, darunter „Der Exorzist“ und „Das siebente Siegel“ des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman.

Auch zuletzt war von Sydow noch als Schauspieler sehr aktiv. Jüngeren Zuschauern ist er unter anderem aus „Game of Thrones“ oder aus „Krieg der Sterne“ bekannt. Von Sydows Witwe Catherine gab den Tod ihres Mannes mit „gebrochenem Herzen“ bekannt, wie die Produzentin erklärte. Sie bestätigte damit Angaben der Zeitschrift „Paris Match“.(afp/dpa)