Schönes in den kleinen Dingen finden

Neulich füllte ich meine Waschmaschine für die vermutlich 1.658.432ste Wäsche meines Lebens. Die Sonne schien durch das Fenster und als sich der Schaum zu bilden begann, bemerkte ich zufällig die wunderschönen rosa, blauen und violetten Farbtöne, die sich in den Luftblasen spiegelten. Sie hatten etwas Perlmuttartiges und erschienen mir aus irgendeinem Grund in diesem Moment so schön. Ich hielt in meiner Eile inne und beobachtete die schönen Blasen, die sich bildeten, während sich die Maschine füllte.

Vielleicht haben Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht – einen Moment, in dem Sie Ihrem Geist erlaubt haben, ganz präsent zu sein und sich nicht auf das zu konzentrieren, was bereits geschehen ist oder was Sie noch vorhaben, sondern auf das, was genau in diesem Moment geschieht, direkt vor Ihren Augen. Selbst in den einfachsten Dingen gibt es so viel Schönheit und Freude zu entdecken, wenn wir aufmerksam genug sind, sie zur Kenntnis zu nehmen.

Als ich an diesem Tag auf meine Seifenblasen starrte, begann ich über all die Dinge nachzudenken, die ich in meinem geschäftigen Leben übersehe. Langsam und vorsichtiger als sonst legte ich die Wäschestücke in die Maschine. Die Arbeit schien nicht viel länger zu dauern als sonst, aber ich war in einer viel besseren Stimmung. Ich dachte darüber nach, wie viel Glück meine Familie und ich haben, dass wir so viele Kleidungsstücke zur Auswahl haben, die gewaschen werden müssen, und dass wir eine so praktische Maschine haben, die den größten Teil der Arbeit für uns erledigt. Es war eine sehr aufschlussreiche Wäscheladung, muss ich sagen.

Vor allem, wenn wir einen Haushalt führen und uns um eine Familie kümmern, können wir uns einreden, dass die Arbeit, die wir tun, banal und unwichtig ist, nur etwas, das so schnell wie möglich erledigt werden muss, damit wir mit dem Leben weitermachen können.

Aber diese Momente, diese Aufgaben, sind das Leben. Wir können uns genauso leicht dafür entscheiden, diese Arbeit als gewöhnlich zu betrachten, wie wir auch ihre Besonderheit erkennen können.

Was passiert mit der Qualität Ihres Lebens und Ihrer Sicht auf die Welt, wenn Sie Freude und Schönheit in so einfachen Aufgaben wie Wäschewaschen, Geschirrspülen oder Bettenmachen finden können? Was wäre, wenn Sie aufhören würden, sich vor dem Bezahlen von Rechnungen zu grauen, und es stattdessen als ein Privileg ansehen würden, Verwalter Ihrer Privilegien zu sein? Was wäre, wenn das frühe Aufstehen wirklich mit großer Dankbarkeit für das Potenzial eines neuen Tages begrüßt würde?

Schmeckt das Butterbrot, das Sie Ihren Kindern zubereiten, vielleicht besser, wenn Sie es mit Dankbarkeit und Liebe belegen? Werden Sie mehr lächeln, wenn Sie es ihnen servieren? Werden die Kinder zurücklächeln? Werden Sie einen Moment innehalten und erkennen, dass es einen Tag geben wird, an dem Sie es vermissen werden, diese Butterbrote für Ihre Kinder zu machen? Was für ein Geschenk, diesen Moment jetzt mit ihnen zu erleben.

Wenn Sie knietief in der Verantwortung für Haus und Familie und anderen Pflichten stecken, versuchen Sie mal, Ihre Beschwerden und jeglichen Groll darüber loszulassen, dass Sie so viel auf sich nehmen müssen. Sonnen Sie sich stattdessen in der Schönheit und Freude dieses Lebens – voller Farben, Vielfalt und Möglichkeiten, sich zu verbessern und kreativ zu sein, und in dem Privileg, mit der wichtigen Aufgabe betraut zu sein, Ihre Familie zu ernähren, Ihren Haushalt zu führen und sich um Ihre Lieben zu kümmern.

Die Schönheit des Lebens liegt wirklich in den einfachen Dingen.